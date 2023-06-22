2024年總統大選逐漸逼近，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜民調卻民調下跌。前民進黨立委沈富雄點名前總統府秘書長金溥聰、前立法院長王金平、前立委郭正亮等3人，可以助攻侯友宜轉危為安。針對郭正亮開玩笑稱「把他的名字擦掉，換成沈富雄就好了」，沈富雄回應說，如果他像郭正亮那麼厲害，就去幫忙操盤了，「我就是不會啊」。沈富雄此話一出，現場笑成一團。

針對助攻侯友宜，沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，他推薦金溥聰當主任委員、王金平擔任後援會總會長，郭正亮操盤。沈富雄解釋說，他不是要害郭正亮，因為郭正亮厲害，知己知彼，曉得對方是怎麼操作，我方應該要怎麼操作。

沈富雄接著表示，記者去問郭正亮，說沈大老推薦他，但郭正亮的回答「完全不負責任」，沈稱「這怎麼是好公民呢？」郭正亮還說「把他的名字擦掉，換沈富雄就好了」；此話一出，現場來賓笑成一團。沈富雄說，他已經85歲了，而且對自媒體、網路作戰一竅不通，如果他像郭正亮那麼厲害，就去幫忙操盤了，就是因為他不會，才推薦郭正亮，何必推給他。

沈富雄指出，肯定秘笈三人組的人蠻多。不過，侯友宜若要翻身，他也給了一個很簡單的建議，侯友宜在人事布局、政策操作、政見內容上，起碼每3天要有一個小震撼，每一個禮拜要有一個中度的震撼，每一個月要有一個大震撼。如果侯友宜沒有這樣去做，現在急起直追都來不及，所以侯友宜要快馬加鞭，趕快拚。