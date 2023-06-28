國民黨總統參選人侯友宜今宣布，邀請國安會前秘書長金溥聰擔任競總執行長，立院國民黨團總召曾銘宗擔任競總組織召集人，前立委林鴻池、台南市議員謝龍介擔任副召集人，行政院前副院長杜紫軍擔任國政顧問召集人。金溥聰受訪時透露，他過去幾年已經淡出政壇，這次願意復出政壇是看到侯友宜願意承擔重任，2024總統大選牽涉到台灣未來和下一代，這是艱苦的一仗，但他願意盡個人力量打贏這場仗。

金溥聰表示，他和侯友宜在此前沒有深交，但他觀察政治人物有自己的角度，侯友宜有正直、正派、誠實、誠懇、謙虛等非常值得珍惜敬佩的特質，領袖一定要謙虛才可以博採眾議，盡忠職守把人民放在心裡，侯友宜不譁眾取寵，腳踏實地，不像其他候選人有機智取巧的對話，都是一步一腳印走他的路，侯在非常艱困的狀況下奮鬥，因此經過長期思考後，決定要幫侯打贏這場仗，希望2024總統就職那天，侯帶領國家走向和平未來。

對於2024總統大選，謝龍介說，2024總統大選決定中華民國前途、台灣安全，對於不講空話、務實做事的侯友宜，他們都義無反顧，愈艱困的環境愈團結，最後爭取勝利；林鴻池說，這場選舉是和平戰爭關鍵時刻，他決定為這塊土地的子孫站出來，希望創造兩岸和平、台灣安全。

曾銘宗說，過去馬英九執政，台灣海峽被外界評估是世界上最安全穩定的地方，70％世界貿易經過這邊，蔡政府執政超過7年，外界形容台灣海峽是世界上最危險的地方，這當然是蔡政府執政不當，目前有超過51％，甚至60％心願是下架民進黨，這時侯友宜就是國家需要的最穩健的領導人。

杜紫軍表示，他不是國民黨籍，但長期在政府工作，他7年前跟台灣多數人一樣，認為應該給蔡英文機會，但跟大多數民眾一樣失望，外交常常斷交、海峽出現兵凶戰危的狀況，疫苗、農業等都出現狀況，除了半導體產業好一點，其他產業都不景氣，給蔡政府7年時間換來的只有失望，因此他希望延攬中生代、年輕一代的學者專家、政務官，幫忙侯友宜，為台灣未來帶來好的機會，讓台灣恢復榮景。