國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中同框，藍營高度期待兩人合作。不過韓國瑜上台致詞時，卻沒說出為「侯友宜」加油打氣等言語，引發外界聯想。對此，曾於韓國瑜高雄市長任內當新聞局長的王淺秋3日指出，韓國瑜目前有階段性的考量，但全代會後一定支持藍軍提名的人選，這是無庸置疑的。

媒體詢問，韓國瑜致詞通篇沒有提到侯友宜，但這次侯韓會，不少藍軍都希望韓能登高一呼，讓深藍歸隊。王淺秋回應，「大家對韓國瑜的要求越來越多，越來越細，要求完這次，接下來還要繼續幾次，還是要更進一步要求？」

王淺秋接著表示，如果黨內提名程序都完成，全代會之後，韓國瑜的階段性也許會再進一步，支持自己黨內的候選人，這是韓階段性的考慮，「我沒有跟他討論過這個事情，但韓國瑜支持一個理念，支持一個價值，支持藍軍提名的候選人，這件事情是不用懷疑的。」

至於侯友宜在黃復興活動悄悄移動了韓國瑜的椅子靠向自己，試圖拉近兩人距離，被外界戲稱為「侯有移」。王淺秋認為，韓國瑜是格局很高的，侯友宜也只是拉一拉座位、好講話等等，外界想的都比韓國瑜本人要多，「韓國瑜基於黨員的身分，能盡到多少力量一定會盡力，他個人一定不會對這件不會太過介意。」