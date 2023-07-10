高市左楠區立委參選人李眉蓁與4名黨籍市議員今（10）日在左營區哈囉市場掛起與侯的首面聯合看板，象徵左楠大團結力挺侯友宜到底。（國民黨高市黨部提供／柯宗緯高雄傳真）

國民黨總統參選人侯友宜選情低迷，高市左楠區立委參選人李眉蓁與4名黨籍市議員今（10）日在左營區哈囉市場掛起與侯的首面聯合看板，象徵左楠大團結力挺侯友宜到底，同時也希望李眉蓁能讓左楠綠地變藍天，期待「政黨輪替、台灣更好」。

國民黨高市黨部指出，高雄首面總統參選人侯友宜與立委參選人李眉蓁及黨籍議員的聯合看板，左楠區議員們相約並邀請侯友誼一起拍攝團體照，展現團結一心、溫暖相挺的力量。

該面看板矗立在左營區翠華路哈囉市場旁，車流量大、市場採滿人潮眾多；看板以桃紅色為色調，相當醒目，中間為參選立委的李眉蓁與總統參選人侯友宜，其他4人由左到右，分別是為陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、白喬茵。看板上頭以「政黨輪替、台灣更好」8個大字為背景，前景為「TAKETURNS」。

「相信只有侯友宜當選，中華民國的未來才會更好！」國民黨高市黨部主委黃昭順提到，侯友宜從基層警員出身，曾任警政署長、新北市副市長，現任新北市長，無論在任何工作崗位的表現都非常傑出與優秀，國民黨左楠市區議員會團結一致力挺侯友宜。