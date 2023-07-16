2024年總統大選以及立委選舉是否會「藍白合」，成為外界關注焦點。媒體人吳子嘉爆料表示，國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲開始建立溝通管道，雙方有可能會合，他聽到了一個好消息， 11月20日只有1組人會出來選總統。國民黨台北市議員游淑慧不禁喊「驚天大料」。

吳子嘉今(16日)在《董事長開講》網路直播節目中透露，根據他最新的情報，朱立倫和柯文哲確實開始連上線，有溝通了，所以朱立倫私下有跟他的關鍵同僚講，反正時間還早，11月20日之前再來搞藍白合，還來得及。

吳子嘉更爆料稱，柯文哲和朱立倫有可能會合，他聽到了好消息， 11月20日只有1組人會出來選，不會有兩組。來賓游淑慧不禁喊「驚天大料」。 吳子嘉強調，朱立倫和柯文哲建立管道，是好的開始，到最後關鍵時刻，組合成功就可以了。

游淑慧表示，若鴻海創辦人郭台銘出來選，就會更難整合，如果只有柯文哲和國民黨參選人 談合作，還比較簡單

。她覺得，可能他們有通電話 ，因為蔡壁如參選台中市第一選區，國民黨很有默契的不派人，朱立倫還說，蔡壁如很優秀之類的。蔡壁如和柯文哲的關係之前就有一定的代表性，兩個黨若沒有默契，國民黨為什麼在台中市第一選區不提名人呢？

游淑慧接著指出，今天又傳出柯文哲有要勸退民眾黨前祕書長謝立功不要選基隆，可能要支持國民黨參選人，可見有一定的默契正在區域立委選戰發酵當中，這也是好的事情，至於總統大選怎麼做，大家再慢慢走。