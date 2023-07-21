新北板橋20日發生冷氣機從17樓墜落意外，砸死21歲政大女學生，安裝冷氣的李姓工人今（21日）依涉犯過失致死罪移送新北地檢署複訊，訊後以3萬元交保並限制住居。國民黨台北市議員游淑慧表示，建築物外都掛著滿滿的冷氣主機，萬一天降橫禍，真的防不勝防；她建議政府應該加強制定外牆附掛冷氣的安全管理。

游淑慧今（21日）在臉書粉專表示，天降橫禍能預防？昨天看到「冷氣掉落，砸死女大生」的新聞，大家應該都跟她一樣震驚又害怕。因為像這樣天降橫禍的狀況，真的防不勝防。尤其現在走在路上，抬頭一看，建築物外觀都掛著滿滿的冷氣主機。

游淑慧指出，她曾處理過一個陳情案，屋主疑似要隔間出租，光是在頂樓加蓋的一個樓層，就附掛了8台分離式冷氣主機，讓其他住戶很擔心結構體的問題。

游淑慧表示，她曾問過建管處，老舊房屋的結構體本來就比較脆弱，單一樓層的外牆額外掛數百公斤的鐵架和主機，真的不會影響結構安全嗎？建管處告訴她，沒有法律規範。當時她還問建管處，如果外牆因為載重過高而有破裂情況，會不會造成鐵架鬆脫、冷氣掉落狀況？他們說，應該不會。不過，讓她印象很深的是，說完才一週，就有類似的狀況發生，只是那次沒有造成傷亡。

游淑慧強調，憾事發生，除了追究法律責任外，更重要的是，如何預防下個憾事再發生。因此，外牆附掛冷氣的安全管理，政府應該加強制定。