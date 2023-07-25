近日在新北板橋有水電工裝設冷氣時，不慎使冷氣墜落砸死女大生，引發各界重視，勞動部職安署官員表示，針對冷氣墜落等危急一般民眾屬公共安全的部分，營建署有其規範，職安署則會針對勞工作業安全部分，擬規劃至少10場以上宣導，並針對賣場供應端、電器商來及協力廠商等宣導。

勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，宣導重點將為高空作業為主，包括防止物體飛落、安全帶及吊索等個人防護具，也有應固定建築物附屬設施等，並以工作者為重點。