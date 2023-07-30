和心儀對象約會，都希望能給對方留下好印象，一名男大生和政大女大生要約第一次見面，對方穿衣屬於日系風格，非常會打扮，反觀他衣櫃裡只有皺皺的Ｔ恤和短褲，他崩潰問「穿Ｔ恤配短褲約會很丟臉嗎？」網友一面倒要他去買新衣服，「你穿這樣要把握你長的很好看欸，不然就謝謝再聯絡」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在網路認識一名政大女大生，兩人相談甚歡，決定約在東區見面吃飯，他因對方穿著很日系、會打扮，擔憂自己穿Ｔ恤配短褲赴約很隨便。他說他是電機系，同學大多是男生，平日上課都是T恤配拖鞋，髮型不是兩側推高就是平頭，完全不在意衣著打扮。

原PO怕打壞第一印象，又苦於身邊沒有其他女性朋友可以給他意見，只好上網發問「穿Ｔ恤配短褲很丟臉嗎？」

不少網友留言直接打槍，「你穿這樣要把握你長的很好看欸，不然就謝謝再聯絡」、「跟人家約會還不打扮，全都推給自己讀的系所」、「你去給我買新的」、「除非你的臉夠帥，撐起任何衣服」、「為什麼你的衣服都皺得跟菜脯一樣，直接打槍」、「可以嘗試穿襯衫」。