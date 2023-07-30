每個國家都有不同的文化差異，一名來台生活4個多月的韓國妹子Jane表示，台灣生活上有5件事最讓她感到驚奇，如出門要隨身攜帶鑰匙、隨處可見蟑螂、定點等垃圾車、餐廳有休息時間、買東西都有發票等，她最不習慣的是出門要帶鑰匙，至今仍常常會忘記，導致被反鎖在家門外。

Jane近日於YouTube頻道指出，來台灣已4個多月，有5件事最讓她無法習慣，包括出門要隨身攜帶鑰匙、四處可見大蟑螂、等垃圾車、餐廳有休息時間和買東西都有發票。她來台至今仍不習慣帶鑰匙，某次忘記帶鑰匙出門，光是等房東開門就等了30分鐘，反觀在韓國電子鎖很普及，住家或公共場域皆是使用電子鎖，在門外面板上輸入設定的密碼或手機下載App，即可開鎖入內，但她說台灣用鑰匙應該比較安全。

Jane說，韓國蟑螂體型偏小，台灣則是到處可見蟑螂，且體型都偏大隻，她第一次看到大隻蟑螂，嚇得放聲尖叫、頭皮發麻，但她現在已漸漸習慣。另一點是韓國的大樓一樓都有垃圾集中場，住戶可隨時丟垃圾，但台灣實施垃圾不落地，要在定點等垃圾車，垃圾車音樂很響亮特別。

Jane提及餐廳部分，因韓國餐廳只要是營業時間，都有人輪班，沒有所謂中午休息時間，想用餐可隨時進入店內消費；最後一點是在台灣消費都會拿到發票，甚至每兩個月還可兌獎，對於韓國人而言，發票暗藏很多細菌，他們通常都不會要票，不過來台4個多月，她學會使用載具，大讚真的很方便。