統一在2019年投資逾70億元投資韓國熊津食品，目前對熊津食品持股79.32%，熊津食品指出，台灣與南韓費者喜好有些不同。例如，臺灣人喜歡喝烏龍茶或紅茶(茶葉)，而韓國人則更喜歡喝清爽的穀物茶(如大麥茶、玉米茶等)。然而，隨著兩國之間的文化交流日益活躍，市場趨勢也呈現出相似的發展趨勢。

熊津食品目前已出口約40多個國家，包含越南和臺灣市場，公司年出口總額約為270億韓元(新臺幣逾6億)，佔總銷售額的約9%。其中包括越南的Morning Rice和蘆薈汁等產品。未來的市場將以健康趨勢產品及快速發展電商通路為主。

韓國熊津食品目前生產的產品約有250種，共有3個工廠，包括3條飲料生產線，1條咖啡生產線，1條紅蔘生產線，4條甜食生產線及1條水生產線，總共有10條生產線。目前覆蓋韓國的零售通路高達97%，主要集中在便利店、大型超市和E-commerce，並保持每年約8~10%的增長率。以果汁、茶類、紅參和碳酸飲料為主，截至2022年底的銷售額約3,000億韓元(74億新臺幣)。長期以來，WJ提供消費者多樣化的產品、優良的品質和品牌競爭力，是持續增長的主要原因。