南投縣長許淑華。（資料照，楊靜茹攝）

卡努颱風外圍環流帶來旺盛西南氣流影響，南投縣仁愛鄉因連日暴雨導致不少地方陸續出現土石崩塌、掩埋，使交通遭阻斷、居民受困。對此，前高雄市長韓國瑜感嘆表示，「安居樂業」此刻離無助的他們是多麽遙遠，身為典亮慈善基金會董事長的他決定為災區盡一份心力，目前已備妥物資，後續將協助災民採購所需的生活用品，讓不少網友感動，南投縣長許淑華也表示謝謝韓連日來的主動關心，「南投鄉親感恩你」。

韓國瑜昨（9）日在臉書提到，這次在仁愛鄉被土石流掩埋的加油站，過去已經歷3次相同情況，對住在當地的村民與工作的員工來說，每逢颱風降雨，就得提心弔膽，一般民眾躲在家裡遮風避雨便能確保安全，但對住在山區的居民來說，對外交通中斷、家中停水停電、甚至連通訊設備都無法運作，宛如置身孤島、只能等待外界救援，「安居樂業四個字，此刻離無助的他們是多麽遙遠？」

韓國瑜提到，典亮慈善基金會已與許淑華取得聯繫，且經許淑華實際走訪仁愛鄉部落了解，現階段民生物資尚且充足，但家電、家具多已損壞，造成災民生活上的不便，呼籲熱心民眾可視實際需求傳遞愛心。典亮目前已備妥的物資，接下來將持續採購災民所需家用品，為災區盡一份心力。韓國瑜也期盼中央除協助救災，更能在全台易致災山區的重建工作上給予更多支持，讓住在山區的朋友能真正感受安居樂業。

韓國瑜這番舉動令許多人相當感動，不僅吸引逾1.4萬人按讚，許淑華親自留言「謝謝韓總連日來的主動關心，了解實際需求提供災民物資協助，南投鄉親感恩你」，許多網友也表示「謝謝韓總關心我們族人」、「仁民愛物的韓總」、「你的心一直都在人民的身上，我們也沒離開你」、「親力親為，勝過那些只出一張嘴的政治人物」、「感謝您拋磚引玉關心偏鄉人民」、「在這條挺韓的道路上，不管多久，我們都會一直的等下去....因為這個人值得我們這樣做」、「剛才也去捐了一點物資，看到大家的愛心，好感動」。