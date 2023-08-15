馬赫坡主要聯外道路榮華巷多處坍塌，仁愛鄉公所正由兩端各置一組機具進行搶修，預計15日晚間搶通。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努颱風帶來超級豪雨重創南投縣仁愛鄉，主要受災都在原住民地區，縣府原住民行政局已向原民會爭取發放受災原住民每戶1萬元救助金，並成立「農業重建小組」，派4名同仁在仁愛鄉公所駐點，協助農業基礎建設修復、復耕等工作，並協助受災戶申請急難救助、房屋租金、淹水救助等八大補助。

原民局指出，原民會將發放受災戶每戶1萬元救助金，仁愛鄉公所提報3768戶受災，原民會已匡列預算3700萬元，將請鄉公所盡速依照規定造冊、審核，原民會複審通過後撥款至受助戶。派駐鄉公所同仁協助災民辦理原住民急難救助、房屋租金、淹水救助、住宅重建優惠貸款（或利息補貼）、住宅重建補助、融資紓困、房屋受損補助、以工代賑清理家園等8大補助。

仁愛鄉部落主要仰賴簡易自來水，未料簡易自來水系統遭逢洪災，南投縣府已向經濟部水利署爭取改善，該署將先核撥補助款170餘萬元辦理簡易自來水設施改善，做為簡水系統搶修，以確保民生用水無虞。

台14線、投83線、投85線、投89線等主要道路均已搶通，仍維持道路管制。另有關廬山溫泉區塔羅灣溪暴漲，造成後山馬赫坡主要聯外道路榮華巷多處坍塌，目前榮華巷仍有約800公尺左右無法通行，仁愛鄉公所正由兩端各置一組機具進行搶修，預計最快15日晚間可以搶通。