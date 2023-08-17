「原音聚會所」特展分為「金曲聚落」和「互動黑膠館」2大展區呈現，展示了25組音樂人獲得的35張金曲獎得獎作品。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府近年積極推廣原住民族歌謠傳承，以及原住民音樂人創作編曲，9月1日起在原住民文化創意產業聚落（TTICC），辦理「原音聚會所」特展，展出1960年代至今的原民金曲作品，並邀請阿美族歌手舒米恩開幕演唱改編版〈誰會喜歡你〉。

台東縣政府表示，這次特展以原住民文化中象徵「延伸部落精神」與「文化傳承與交流」的「聚會所」為概念，透過「台東原住民音樂人」為核心，展開跨越時代的原音探索。

此特展分為「金曲聚落」和「互動黑膠館」2大展區呈現，其中，「金曲聚落」展示了25組音樂人獲得的35張金曲獎得獎作品，包括李泰祥、袁惟仁、沈文程、張惠妹、ABAO阿爆（阿仍仍）以及今年以《cinevuan 7鄰86號》榮獲第34屆金曲獎最佳原住民語專輯獎Matzka，更有奪下華語最佳女歌手寶座的A-Lin等知名音樂人，完整展現台東原住民音樂的創作能量。

此外，特展邀請阿美族創作鬼才、金曲與金馬獎得主舒米恩（Suming）擔任代言人，並於開幕當天演出改編自50、60年代阿美族林富子、賴國祥合唱的歌謠〈誰會喜歡你〉。

「原音聚會所」特展於TTICC「Mafana' 南島視聽」和「LIMA 展區」展出，9月1日上午10時舉行開幕式，展期至11月30日止，另同步舉辦多項周邊系列活動。