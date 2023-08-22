七夕情人節共度浪漫時光，台東縣衛生局提醒，民眾享受「愛」的同時，別忘了保護自己及所愛的人，只要有高風險不安全的性行為都有感染性傳染病的可能，請採取正確防護措施，落實全程戴套的安全性行為且搭配水性潤滑液。

衛生局長孫國平表示，截至今年8月15日縣內性傳染病個案通報人數計161人，年齡介於16歲至94歲，其中新感染愛滋病毒個案計10名，年齡介於18歲至53歲，資料顯示感染年齡多為性行為活躍的青壯年，分析危險因子為不安全性行為主，請遵守愛滋防治ABCD原則：A（Abstain）拒絕性誘惑、B（Be Faithful）忠實性伴侶、C（Condom）戴上保險套、D（Detecting＆Drug）定期檢驗與預防性投藥。

衛生局呼籲，性行為時千萬不要忘了全程依「撕、捏，套、取、丟」5步驟正確使用合格保險套並搭配水性潤滑液，安心享受激情，保護自己也保護親密的伴侶！並且建議有性行為者，應至少進行1次愛滋篩檢。

另外，近年來抗病毒藥物也用來預防HIV感染，在暴露HIV感染風險前開始用藥就稱之為暴露前預防性投藥（簡稱PrEP）；而暴露HIV感染風險後用藥，稱為暴露後預防性投藥(簡稱PEP)是指未感染者在暴露HIV風險後開始服用28天的抗病毒藥物來預防感染；無論是PEP或PrEP，主要都是提供沒有感染愛滋的高風險行為者，每天固定服用抗病毒藥物，使體內有足夠的藥物濃度，預防可能發生有風險的暴露，以降低感染風險。

有關台東縣愛滋篩檢資訊如下，民眾可於衛生局、各衛生所及衛生福利部台東醫院預約免費匿名篩檢、亦可自行購買自費篩檢試劑，如前往台東縣衛生局門口右側、台東馬偕紀念醫院2樓門診候診區及國立台東大學健康中心門口販賣機、或參考衛生福利部疾管署購買資訊（https://hiva.cdc.gov.tw/oraltest/index.aspx）