最浪漫的七夕情人節明天到來，新竹市衛生局表示，根據統計，暑假期間是愛滋感染的高峰期，提醒情侶共度浪漫時光的同時，應全程使用保險套，同時更要定期自我篩檢，有不安全性行為者，每年至少篩檢1次，保護自己及愛人，共同守護彼此的健康。

新竹市衛生局長陳厚全表示，七夕是傳達情意的日子，浪漫過節之時，應特別注意安全性行為的重要，做好個人保護，正確使用保險套。

為讓民眾了解自身健康，及早發現並接受治療，民眾可至衛生所、合作民間團體、校園、社區藥局等處取得篩檢試劑，或使用網路訂購超商取貨，運用簡單篩檢工具，在家就能愛滋定期篩檢，兼顧隱私與便利性，鼓勵有需要的民眾多加運用。

陳厚全說，據統計，延遲診斷個案約有7成是因自覺無風險或沒想過要篩檢，因此建議有性行為者至少作1次愛滋「篩檢」；有不安全性行為者，每年至少1次愛滋篩檢。

若有發生高感染風險性行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次，不僅保護自己也保護所愛的人，為自身健康負起責任，還能展現愛意讓彼此感情加溫，「定期篩檢」是給自己和伴侶最好的禮物。

衛生局指出，為提升民眾便利性及保護隱私，衛生局提出3種方法供民眾領取篩檢試劑，包括「實體通路」，竹市販售據點有倫洋藥局、倫洲藥局、風城部屋、信芳藥局4處，部份民間團體也提供夜間及假日時段服務，詳情至活動網站（https://reurl.cc/lZyX49）查詢。

其次是「自動服務機」，竹市共設4台自動服務機，分別位於元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋，民眾可就近前往購買。

最後是「網路訂購超商取貨」，每人每月可訂購1次，可選擇離家近的超商領取，另需支付45元物流費。

衛生局也提醒民眾，愛滋篩檢結果若呈陽性，無須過度驚慌，請盡速至愛滋指定醫療院所（新竹台大醫院、新竹馬偕醫院）確認檢驗，一起關心自己與愛人的健康。