大台北果菜市場「重寧海產號」涉嫌販售混充豬肉或不含羊肉的假羊肉，新北地檢署昨依違反食安法拘提經營「重寧海產號」的楊姓兄妺及陳姓肉商，訊後楊男及陳姓肉商分別以20萬元及10萬元交保，楊女則遭收押禁見。新北市衛生局今表示，已令「重寧海產號」及肉品供應商「南台國際企業社」停業。

衛生局表示，21日接獲民眾陳情反映大台北果菜市場「重寧海產號」販售疑似假羊肉，隨即啟動調查，因該日市場休市，於22日前往現場稽查，查核時攤位已無肉品，於同日查核攤商提供的肉品供應商「南台國際企業社」，該供應商雖有提出羊肉原料來源資料，但檢舉人提供具體明確的情資，有後續追查之必要，因此本案同時由新北檢偵辦。

衛生局於23日及24日積極配合地檢署再次前往稽查，查核情形如地檢署說明，並攜回8件相關檢體檢驗動物性成分。本案因涉攙偽或假冒，已有違反食品安全衛生管理法之虞，衛生局依同法規定令「重寧海產號」及「南台國際企業社」暫停作業及停止販賣，後續若查證屬實，可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科8000萬元以下罰金。

衛生局呼籲業者切勿心存僥倖、從事不法行為，強調會定期與不定期執行稽查，同時鼓勵民眾或內部員工主動檢舉不法情事，一旦查有違法之事證，即依規定嚴懲重罰不肖廠商，如涉刑事責任則移送司法機關偵辦，以維護消費者食品安全。