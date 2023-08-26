新竹縣衛生局調查發現原住民地區長者有營營不良情形，新竹縣社區營養推廣中心25日在尖石鄉錦屏部落文化健康站，辦理「營養風險篩檢服務提升計畫成果發表暨文健站交流活動」，營養師透過自行研發的「優質蛋白質拍拍樂」教具與長者做互動遊戲，以寓教於樂方式提供長輩正確的營養觀念。

衛生局長殷東成指出，去年辦理整合性預防及延緩失能計畫，在13鄉鎮市營養篩檢發現，

原住民族長者營養不良比率達19.4％，高於非原住民族長者營養不良比率的4.5％，調查結果顯示，34.9％的原住民族長者認為營養不夠時對身體沒有影響及影響不大。

為此，新竹縣社區營養推廣中心今年結合尖石鄉10處文化健康站辦理長輩營養篩檢，共有197位原住民長者參與，其中21位（10.7％）長者屬於營養不良的高風險個案。

營養師除了與18位高風險個案面對面會談營養諮詢，教導長者如何吃改善營養狀況，並自製營養師們的尖石之旅影片及客運車側廣告等多元方式宣導，守護原住民長者的健康。

3位營養師25日深入原鄉，以研發的「優質蛋白質拍拍樂」教具，與3個文健站的長者同樂，透過互動遊戲，提供長輩正確的營養觀念，增進長者的健康飲食識能，另外還有跳蚤市集、精彩原住民樂舞展等，吸引錦屏、那羅、義興3個文健站70位長者參加。

縣長楊文科呼籲長輩吃得好、吃得巧才能老的開心又健康，新竹縣社區營養推廣中心以在地老化、活躍老化及健康老化為目標，帶領社區民眾經營健康營養生活，邁向健康沒煩惱。民眾如有相關營養問題，可上新竹縣衛生局網站查詢。