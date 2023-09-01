「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」於今(112)年9月1日施行，主要規定自助選物販賣營業場所主要出入口應接近寬度6公尺以上道路，且距離國民中小學及高中職學校100公尺以上；另位於住宅區的店家應擬訂夜間管理維護計畫，經許可後始得於晚上10時至隔天上午8時營業。

經發局長何怡明表示，為瞭解住宅區店家夜間管理維護執行情形，經發局於112年8月31日夜間實地抽查2家已經核准夜間營業業者，現場皆設有監視器設備、張貼相關聯絡標示牌、明確告知消費者錄影中標示等。另現場發現尚未接獲核准公文業者，主動於夜間10點即斷電停止營業，積極配合規定維護社區夜間安寧。

截至112年8月31日已有288家業者提送計畫書，136件通過核准。經發局提醒業者收到住宅區夜間營業核准公文及標章時，應確實將公文影本、核准標章及聯絡標示牌張貼營業場所明顯處（如：營業場所出入口）。

本市位於住宅區自助選物販賣機業者倘尚未申請夜間管理維護計畫，請儘速提出申請，經發局將不定期安排稽查，輔導業者依規定辦理，呼籲業者不要以身試法。