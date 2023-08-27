本月初北部發生福氏內格里阿米巴原蟲致死案，個案生前曾去過新北市某室內親水設施，疾病管制署22日指1件「地下室積水」檢體為陽性，但該檢體並非親水設施用水，民眾無暴露接觸風險。新北市衛生局已完成親水設施業者複查作業，水質檢測PH值、餘氯、大腸桿菌數及總菌落數合格，動線亦改善，業者昨已復業。

業者14日至20日進行裝修工程與全館1到3樓環境清消，25日在臉書貼文表示，場館裝修升級工程與全館環境清消工程完成，在動線上增設了新設施，也新增了水質標示的自動顯示器，提供消費者更優質的環境，並宣告原預定的活動將依原訂時間舉行，不會延遲。

該業者自9日預防性停業迄今，23日主動聯繫衛生局，希望衛生局能盡快排定複查時間，讓他們能早日復業，衛生局23、24日分二階段複查，昨水質檢驗結果出爐合格，動線也已改善，因此准許業者復業。

記者致電業者手機無人接聽，因此無法得知其回應。