綠島眼科義診打造「行動診間」，近9成設備與醫院相同且皆可手持，易於針對功能障礙的特殊兒童進行篩檢。（蕭嘉蕙攝）

全球兒童發展遲緩的發生率約為6％至8％，台東縣發生率則為11％，且早療兒童為視障高風險族群，為把握早期療育介入黃金期，台東縣社會處攜手台灣兒童早療協會與衛福部台東醫院，疫後前進綠島辦理眼科義診，篩檢出6名視力異常，鄉公所也盼爭取「度假看診」，彌補醫療資源不足。

「寶寶爬行親子闖關暨眼科義診活動」睽違3年回歸綠島，除了有6個月至2歲大的寶寶來大展身手外，也結合衛生福利部台東醫院眼科義診，總計報名視力篩檢人數30名，其中包含7名早期療育服務幼童。

台東縣社會處兒少及婦女福利科長劉宛欣表示，活動目的是提早發現0-6歲的遲緩個案，把握黃金療育期，向社會大眾推展早期療育所需服務資源，疫情期間停辦3年，今年將在離島及偏鄉地區辦理3場次。

衛福部台東醫院眼科醫師謝靜茹說明，全球統計數據顯示，0至6歲兒童視覺障礙發生率為千分之六，反觀早療兒童發生率高出10至20倍，為視覺障礙的高風險族群。

「我們在綠島打造行動診間」，謝靜茹說，現場所使用的光學檢查儀器設備，近9成與醫院相同且皆可手持，易於針對功能障礙的特殊兒童進行篩檢。不過，她也說，受到傳統觀念視殘疾為原罪的影響，綠島20名早療兒童中，僅有6名接受篩檢，將持續追蹤並予以資源輔助。

另外，不同以往人工手抄病例曠日費時，現場透過MDS系統整合病患資料與篩檢結果，可立即出具結構式電子病例，便於進一步診斷治療，但由於綠島無眼科專科，病患仍得搭機、搭船至台灣本島就醫；為此，綠島鄉公所盼以「度假看診」模式，爭取醫療人力資源進駐。

綠島鄉長謝賢裕則表示，綠島衛生所為衛教單位，醫療量能不足，盼能連結民間團體資源挹注，鼓勵醫生來綠島邊度假邊看診。