台東縣議員黃碧妹不服一審貪污罪判決褫奪公權1年，將失議員資格，提起上訴，二審出爐維持原判決結果。（蕭嘉蕙攝）

台東縣議員黃碧妹109年10月間詐領出席費、交通費及膳食費，合計4900元，一審依貪污治罪條例，判處有期徒刑1年10月並宣告緩刑2年，褫奪公權1年，將失議員資格，她不服懲罰過苛，提起上訴，二審認量刑妥適，維持原判結果。

台東縣議會第19屆第4次定期於2020年10月20日召開，親民黨籍黃碧妹為時任縣議員，但她直至22日才出席該次會議，卻藉職務機會在前2日簽到欄位中簽名，偽造出席事實，詐得出席費2000元、交通費2000元及膳食費900元，合計4900元。

案件經檢察官偵查起訴，台東地方法院一審依貪污罪判處1年10月，宣告緩刑2年、於緩刑確定之日起6個月內，向公庫支付15萬元、褫奪公權1年，黃碧妹不服提起上訴。

黃碧妹認為貪污罪刑責過重，並舉一般民眾在公司或企業因虛偽申領出席費、差旅費、加班費等，僅以詐欺取財罪論，法定刑為5年以下有期徒刑，但議員犯相同行為，卻為7年以上有期徒刑，並喪失議員資格，輕重失衡。

黃碧妹又指出，貪污罪中所指「職務上所衍生之機會」，應限於濫用職務權限從中牟取私利之情形，單純虛報加班費及差旅費等行為，不構成罪刑要件。

另外，她也提出最高檢察署去年2月25日新聞稿內容，公務員詐領加班費、值班費、差旅費及休假補助費以普通詐欺罪論處，因此認為自己犯行回歸適用刑法第339條第1項普通詐欺罪。

對此，花蓮高分院二審認為貪污條例規定在解釋上，不限於與公務員法定職權行使有關之詐取財物行為，且經證人述「有告訴議員要出席且簽名才能請領出席費、膳食費及交通費」，足認黃碧妹確有詐欺取財犯意，駁回上訴。