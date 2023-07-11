起風了？國民黨總統參選人侯友宜日前出席嘉義活動，有綠營議員到場，侯12日將造訪台東縣，其中行程台東縱谷鄉鎮首長活動，台東縣關山鎮無黨籍縣議員陳宏宗將現身力挺，陳過去與民眾黨主席柯文哲交好，更曾在去年喊出「若柯未來投入2024總統大選他會力挺」，這次現身侯友宜場子，被認為侯拔樁成功。

陳宏宗曾任台東縣議會兩屆副議長，也曾任國民黨台東縣黨部主委，2020年退黨，在地方實力雄厚。

去年柯文哲卸任台北市長前，就曾到台東拜會陳宏宗，陳宏宗當時就表示，兩人本來就認識，交情好，若柯未來投入2024總統大選，他會力挺。

不過侯友宜明天將赴台東與各界代表交流，還會參訪紅葉谷綠能溫泉園區、拜訪縱谷鄉鎮首長，晚間更會與全國地方議會議長、副議長餐敘，全力爭取支持。其中縱谷鄉鎮首長活動，陳宏宗就會現身，也被認為侯友宜除了固樁，也全力爭取非綠聯盟支持，知情人士認為，侯友宜後續聲勢看漲。