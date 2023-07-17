前立委黃國昌、「館長」陳之漢昨日舉辦「716公平正義救台灣」集會，時值酷暑，還有民眾中暑倒地，同一時間，蔡英文總統穿著棒球外套出席位於圓山大飯店的民進黨全代會，一句「冷氣還不錯」遭在野圍剿。對此，民進黨17日批評，民進黨5月就公布全代會期間，集會則是6月中才公布，顯然活動發起人有意針對全代會舉辦時間而來，也奉勸有心人士別持續惡意炒作，轉移集會理由不正當、訴求不正義的焦點。

由非綠陣營發起的「716大遊行」，估計有2.5萬人頂著35度熾熱高溫，向蔡政府怒吼「居住正義、司法公正」，此場集會和民進黨全代會，被形容是成為「艷陽天」和「冷氣房」對決，國民黨主席朱立倫批評，這樣諷刺的畫面，就是台灣真實現象；民眾黨也質疑是「標準黨意凌駕民意」。

對此，民進黨發言人張志豪稍早受訪表示，民進黨全代會日期早於5月底公布，而凱道集會是6月中才公布，館長及黃國昌明顯是針對民進黨全代會舉辦時間而來。為此，我們要呼籲任何的陣營跟有心人士，不要在這樣的話題上炒作，因為恐怕會打臉到自己。

張志豪接著點名藍白陣營，他質疑，7月23日是國民黨全代會，據了解也是在室內的場地，請問當天會吹冷氣嗎？另外，8月4日是民眾黨4周年黨慶，地點位於台中，應該也是在室內舉辦，請問會吹冷氣嗎？

張志豪表示，黨主席兼總統發言人賴清德昨天已經強調，「不以人廢言，也不因為人數的多寡，我們聽到建設性的批評，必須採納，並且作為未來改變的動力。」奉勸有心人士不要持續惡意炒作，試圖轉移昨天凱道人數未如預期，且理由不正當、訴求不正義的焦點，請柯文哲、侯友宜正視自己造成雙北居住不正義，才是重點。