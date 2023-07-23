台灣民意基金會昨公布「蔡英文總統聲望民調」顯示，4成2基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成9不贊同；不贊同者比贊同者多7個百分點。從年齡層看，除65歲及以上選民外，20-64 歲選民過半數都不贊同蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，這是近3年很罕見的現象。

台灣民意基金會董事長游盈隆解讀，蔡英文總統此刻陷入第四度執政困境中。

第一次從2016年11月開始，持續9個月，直到2017年8月內閣林全總辭，由賴清德接任，讓蔡總統民意支持度狂飆16.6個百分點。

第二次是從2017年11月開始，經歷2018九合一地方選舉的慘敗，直到2019年6月，才因2020總統大選啟動而結束。

第三次為2022年12月，也是因為2022年九合一地方選舉民進黨慘敗所致，持續5個月。

第4次是從2023年6月開始，迄今2個月，不知何時結束。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖取自游盈隆臉書）

而根據《台灣民意基金會》臉書所披露的民調細節，從年齡層看，除65歲及以上選民外，20-64 歲選民過半數都不贊同蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，這是近3年很罕見的現象。

尤其年輕族群，20-24 歲，6成不贊同，2成7贊同。25-34 歲，5成不贊同，4成5贊同。35-44 歲，5成4不贊同，3成9贊同。45-54 歲，5成6不贊同，3成8贊同。55-64 歲，5成不贊同，4成贊同。

就教育背景來看，教育程度越高，越傾向不贊同蔡英文國家領導方式，僅國中小及以下教育程度贊同，高中職及以上教育程度者均不贊同蔡英文國家領導方式。

具體言之，大學及以上教育程度者，5成5不贊同，3成9贊同。專科教育程度者，5成5不贊同，4成4贊同。高中職教育程度者，5成4不贊同，3成7贊同。國中教育程度者，3成3不贊同，5成5贊同。小學及以下教育程度 者，2成5不贊同，4成7贊同。