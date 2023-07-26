蔡英文總統25日確診新冠肺炎，聽從醫療團隊建議取消下午公開行程。卻被國民黨台北市議員楊植斗質疑，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已」；而楊植斗則因此慘遭各界撻伐。對此，楊稍早透過臉書向蔡英文道歉。國民黨總統參選人侯友宜也在蔡英文臉書留言關心，侯友宜今日表示，每個人都要有同理心，生病關懷一下人之常情。

楊植斗昨臉書發文稱「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已」。此言引來網友紛紛批評，「真佩服一個市議員的低級程度，丟人現眼」、「「難怪國民黨沒票」、「可悲的人性！這種品德水準可當議員」。

楊發現事態不對，昨日在臉書發布道歉文，強調發文時思慮不周，對蔡英文總統有所冒犯，在此鄭重道歉，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章。

侯友宜則是在昨晚於蔡英文臉書留言「祝福蔡總統早日康復，颱風當前，全國各地一條心，全力以赴，守護人民生命財產安全」。卻遭網友批評是「藍皮綠骨」。侯友宜今天上午出席市政會議後，接受媒體聯訪表示，每個人都要有同理心，生病關懷一下人之常情。