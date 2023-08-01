日月湧泉的水混濁，民眾擔心颱風過後引入的水太混濁，讓日月潭淤積變嚴重。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台電大觀發電廠強調，原水濁度低於1％才會引水進日月潭，日月湧泉是排氣孔，因排氣擾動日月潭岸邊潭底淤泥導致混濁。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭蓄水率一度降至84.42％，7月31日恢復取水，8月1日蓄水率回升至91.13％。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

杜蘇芮颱風為南投縣合歡山區帶來豪雨，累計雨量最高達470毫米，造成濁水溪水混濁，日月潭上周五起暫停取水3天，蓄水率一度降至84.42％，日月潭9蛙露7、8隻，昨恢復取水，1日蓄水率回升至91.13％；另萬大水庫受惠颱風風雨排砂洩洪4日約3000萬立方公尺，約可減少60萬立方公尺淤砂量。

民眾指出，他經常開車到日月潭，探訪日月潭周邊步道，認為颱風過後日月潭的水位應該回升，未料日月潭9蛙竟露出7蛙，而且日月湧泉的水相當混濁，很擔心颱風過後引入的水太混濁，造成日月潭淤積變嚴重。

台電大觀發電廠指出，日月潭水庫是離槽水庫，水庫的水取自仁愛鄉武界地區、濁水溪上游，原水濁度低於1％，才會透過引水隧道注入日月潭存放，日月湧泉是排氣孔，因為排氣擾動日月潭岸邊潭底淤泥導致混濁。

另根據氣象觀測資料統計，這次杜蘇芮颱風外圍環流為日月潭上游、合歡山區累計雨量高達470毫米，造成濁水溪水混濁，武界壩停止取水直接放流，加上日月潭區累計雨量僅40毫米，颱風期間日月潭蓄水率跌至84.42％，造成九蛙露7、8隻的短暫現象。

「武界壩7月31日已經開始引水，日月潭水位很快可以回升。」大觀發電廠強調，颱風期間濁水溪原水濁度太高，武界壩暫停取水，日月潭開始取水後，蓄水量很快回升，依目前日月潭抽蓄發電狀況，以傍晚時段水位最高；另萬大水庫逼近滿水位，受惠颱風風雨展開排砂洩洪，連續4日洩洪約3000萬立方公尺，約可減少60萬立方公尺淤砂量。

日月潭氣象站提醒，杜蘇芮颱風在花東、屏東地區帶來驚人雨量，南投縣只有局部山區大雨，不過這次卡努颱風外圍環流加上西南氣流增強，預估南投縣仁愛鄉、信義鄉山區將有驚人暴雨，呼籲民眾一定要提高警局。