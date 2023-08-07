忠勇橋的引道路基嚴重掏空，擋土牆連同電線桿都已滑落山谷，埔里工務段封閉搶修。（公路總局提供／楊靜茹南投傳真）

埔霧公路人止關附近的忠勇橋引道路基掏空，造成路面嚴重龜裂且下陷，禁止車輛通行。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

行政院長鄭文燦6日南投縣仁愛鄉視察，公路總局日夜趕工將台14線從埔里至仁愛屯原全線搶通，未料7日上午發現埔霧公路人止關路段、即台14線75.9公里處忠勇橋的引道因路基掏空，造成路面嚴重龜裂下陷，基於用路人安全禁止車輛通行，7日台14線埔里至霧社路段禁止通行。

公路總局指出，台14線沿線有多處坍方落石，部分路段均暫時搶修通行，因忠勇橋引道因路基掏空空封閉，埔里工務段已調派機具於現場進行搶修，台14線也將全線檢修，建議用路人如有通過埔霧公路需求，務必規畫提前改道；另霧社、清境地區民眾，請改走台14甲線翠峰至大禹嶺，再轉台8線通往梨山，由台7甲線宜蘭端替代道路離開。

呼籲用路人，台14線沿線有多處坍方落石，部分路段均暫時搶修通行，因颱風後續西南氣流影響期間，

公路總局提醒，南投仁愛山區道路午後有大雨發生，沿線致災路段邊坡尚未穩定，容易受到降雨影響再次坍方，呼籲用路人考量機具搶災需求，請勿前往災區。最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統查詢即時路況。