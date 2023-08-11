台中市長盧秀燕（右前一）。（中市府提供）

台中市市長盧秀燕號召成立「縣市長女力聯盟」，成功整合全台9位女性縣市長響應。今（11）日眾首長齊聚台中舉行聯盟成立記者會，南投縣縣長許淑華憶起南投重災，姐妹們給予的協助令她備感溫暖，尤其她深夜11點多在群組內留言，急求援75部重機具，台中市市長盧秀燕竟在1點多回應「台中全都可以支援！」更讓她銘謝在心。

許淑華今日在台中「縣市長女力聯盟」記者會上，回憶南投遭天災重創，她曾在深夜11點於群組傳訊，表示經盤點統計後，南投16個村共需要75部重機具，群組內的姐妹都陸續回訊；其中盧秀燕更在凌晨1點多回應，這75部重機具「台中全都可以支援！」讓她相當的感謝，也發現聯盟姐妹們都晚睡早起。

針對聯盟平台所能發揮的作用，許淑華指出，像在南投受創這段期間，姐妹們都提醒她該運用什麼資源，並紛紛伸出援手，展現了大家的溫暖與團結。

許淑華強調，她特別要感謝消防署、台中市與新北市，在南投受災時的全力協助。尤其盧秀燕一得知林姓村有民眾巡田失蹤，便迅速派出特搜隊，雖然最後村民罹難，但也讓死者能在88節回到家，也是很大的安慰

此外，盧秀燕日前雖確診，但今日由於是號召人兼東道主身份，基於禮貌而「抱病參加」，但不受訪並精簡活動流程，且保持安全距離、全程配戴口罩，秉持「全程戴口罩」、「最短時間露面」、「最小範圍活動」三大原則。