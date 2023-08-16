卡努颱風重創仁愛鄉導致自來水管遭沖毀、電力電訊中斷，經連日搶修，南投縣16日宣布，仁愛鄉最後3處的簡易自來水搶修工作，包括電力、電信、自來水及簡易自來水等維生管線，均已搶修完成。不過，南投縣長許淑華16日就表示，「我也來到春陽部落關心受災戶，在地居民以及地方民代對大排水溝及後山水土保持擔憂，縣府也會藉由這次災修提報及重建過程做好完善規劃」，引發討論。

許淑華16日在臉書上表示，「下午仁愛再下起大雨，除了已經在現場待命的各式機具，縣府再從其他鄉鎮調派開口契約廠商，在道路容易阻斷處待命，做好準備」，許淑華更接著指出，「我也來到春陽部落關心受災戶，在地居民以及地方民代對大排水溝及後山水土保持擔憂，縣府也會藉由這次災修提報及重建過程做好完善規劃」。

隨後許淑華也前往第五作戰區戰情室聽取指揮官簡報，同時感謝國軍在道路及水溝暢通、公共空間清理、孤困家屋清整等方面，超前進度協助災民，目前清淤作業還剩德鹿谷、都達、春陽等村，大致就能完成初步復原。最後許淑華也說，「今天大雨再傳零星落石及土石流，我也指示縣府同仁，再巡視各縣道及部落清運土堆情形，避免山雨水再沖刷泥土堆，造成村民二度傷害」。