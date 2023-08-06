卡努颱風遠離台灣，但其引進的西南風仍持續讓中南部地區降大雨，連帶影響蔬菜產區，根據北農統計，6日蔬菜批發平均價為每公斤50.2元，比杜蘇芮靠近台灣前後平均菜價還高，也創下今年以來新高。北農表示，已提出3項因應作為平抑菜價，若未來天氣回穩，蔬菜到貨量會增加，菜價也會趨穩。

根據北農統計，平均蔬菜價格在杜蘇芮靠近台灣前後，從上月27日的36.2元漲至28日的43.4元，30日則為40.4元。在卡努颱風遠離台灣後，今日價格為50.2元，已創下今年來新高。

北農副總經理路全利解釋，卡努過境，讓南投仁愛山區蔬菜受損嚴重，其他產區供應量則有1成5左右影響，再加上明日休市，需求量增高，導致蔬菜批發平均價比度蘇芮過境來得高，到貨量也比昨天少約40噸，若未來天氣穩定，蔬菜到貨量約1周後會增加，菜價也會逐漸回穩。

路全利指出，為平抑菜價，北農每天密集與蔬菜產區聯繫，不只掌握貨源，也盼農民盡量為大台北市地區供多一些貨。另外北農也聯繫近郊業者，加量供應較不受影響的豆芽菜，並多釋出冷藏的馬鈴薯，也會加供貨大台北地區各超市通路商。