台北市10日下午降下短延時強降雨，大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅，出現漏水情形。台北市長蔣萬安回應，第一時間已派員到場處理，要求廠商解決，也請都發局針對社宅問題作全面體檢。
蔣萬安今日表示，昨日下午台北市出現短延時強降雨，位於大同區的「斯文首善」社宅有溢水現象，都發局第一時間獲悉後，即派員到現場即刻處理，要求廠商就雨水管的排水口改善解決。
蔣萬安強調，無論問題在誰市長任內發生，都會面對問題、解決問題，他也請都發局，針對社宅所有問題作全面體檢，避免類似事件再發生。
台北市10日下午降下短延時強降雨，大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅，出現漏水情形。台北市長蔣萬安回應，第一時間已派員到場處理，要求廠商解決，也請都發局針對社宅問題作全面體檢。
蔣萬安今日表示，昨日下午台北市出現短延時強降雨，位於大同區的「斯文首善」社宅有溢水現象，都發局第一時間獲悉後，即派員到現場即刻處理，要求廠商就雨水管的排水口改善解決。
蔣萬安強調，無論問題在誰市長任內發生，都會面對問題、解決問題，他也請都發局，針對社宅所有問題作全面體檢，避免類似事件再發生。
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