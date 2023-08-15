台北市政府公園處日前傳出駐衛警性騷女員工一事，引發社會各界議論。而除了該名駐衛警性騷擾事蹟明確，遭記兩大過免職外，公園處長黃淑如也自請處分。據了解黃淑如處長一職遭拔，轉為擔任工務局主任秘書，而處長一職則由原主秘藍舒凢接任。對此台北市長蔣萬安15日上午也證實，並表示，處長自請處分，最後也決定將其調離現職，預計9月1日生效。

日前民進黨台北市議員洪婉臻舉行記者會，揭露一名公園處的駐衛警長期性騷女員工，受害者甚至多達8人，還衍生職場霸凌。而在6月中市府的調查結果出爐，該名駐衛警性騷擾行為明確且言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，予以2大過免職處分；公園處長黃淑如則在事發時就自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依照市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處，最後決議將其調離現職。

蔣萬安15日受訪時表示，六月中發生這件事情，第一時間即刻將駐衛警記兩大過免職，公園處長也自請處分，所以最終也決定調離現職，九月一號就會正式生效，「我想我們的態度就是面對任何性騷擾事件，我們絕不寬貸，絕對零容忍。」

不過黃淑如在處長一職遭拔後，仍僅是微降至工務局擔任主任秘書一職，而公園處長則由原主秘接任，僅是形式懲處？對此蔣萬安則強調，最主要是先調離現職，先離開主管職與公園處相關管理業務，「因為他自請處分，我們也做了這樣的決定，我們最重要是希望能夠避免類似情況再發生。」