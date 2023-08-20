國民黨台北市北中正、萬華立委參選人至今未定，日前傳出北市議員郭昭巖疑因錯框在Line群組開嗆「國民黨在萬華中正要掛了」、「你們視而不見繼續拖」等語，隨後即收回訊息。民進黨參選人吳沛憶20日批評，國民黨踐踏黨內人才，她為在基層努力的人感到心酸跟同情。

吳沛憶表示，她期待各政黨提名黨內人才，還是國民黨自己沒有人才？她擔任議員以來非常努力開拓非綠票倉，加上國民黨支持者對黨部失去信心，近來確實感受到藍營基層對自己的善意，她有信心民進黨能在北中正、萬華打破藍綠框架去開拓選票。

她也直言，國民黨在中正、萬華踐踏黨內人才，使選將不知道為何而戰，自己為這些長期在基層努力的人感到心酸跟同情。

媒體追問，外傳藍營地方與黨中央因藍白角力而想法不一致？吳沛憶表示，這是國民黨黨內的事情，但國民黨破壞制度也不是第一次，大家不會太意外，她也聽到地方傳聞藍白合，似乎也有部分國民黨基層幹部幫于美人跑地方，她認為這需要由國民黨做說明。