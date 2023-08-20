國民黨台北市北中正、萬華立委參選人至今未定，北市議員郭昭巖19日疑因錯框在Line群組內開嗆「國民黨在萬華中正要掛了」、「你們視而不見繼續拖」等語，隨後即收回訊息。無黨籍立委參選人于美人20日表示，民進黨參選人過程中吃盡國民黨豆腐、羞辱其提名政策，她站在選民立場必須說，政黨不是刀俎，人民不是魚肉，各政黨的操作不該扭曲到這種地步。

于美人說，郭照巖是一位認真的市議員，她完全理解郭的焦慮，但以參選人的角度來看，如果國民黨最後才提名郭昭巖，郭該怎麽說服選民？

于美人批評，在國民黨猶豫不決的提名過程中，看到民進黨參選人吃盡國民黨豆腐 ，甚至反覆羞辱國民黨提名政策。

她強調，對政黨的各種權力運作，毫無意見，也完全沒興趣，但今天必須站在北中正、萬華選民的立埸對政黨說句重話，政黨不是刀俎，人民不是魚肉，各政黨的操作不該扭曲到這種地步。

至於外傳國民黨欲禮讓于美人，她表示，參選至今從來沒有過這種念頭。