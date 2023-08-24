日本政府今起將福島核廢水排放至太平洋，外界多有批評。國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，即便日本政客安撫稱稀釋後的污水安全無虞，但從科學角度觀察，還洋生物鏈仍會受到破壞，應變時間已然不多，核廢水可能一年內就會抵達台灣，我國政府應做最壞打算，並用實際行動表達抗議。

蔡明忠說，周邊國家對於日本政府強行啓動福島核汙染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，均認其極其自私和不負責任，尤其把處理過的含氚核廢水排入海中，相當於530座奧運標準泳池的核廢水。如此持續排放30年，不僅福島當地漁民大力反對，台灣靠捕魚維生的漁民也憂心忡忡，多數民眾認為，接下來海鮮食品恐怕會受到核廢料污染。

蔡明忠表示，即便日本政客口口聲聲安撫說稀釋後的污水是安全無虞，但就連日本民眾都普遍質疑，日政府從沒有對長達30年的污染物，做過可能影響海洋的科學研究，如何僅憑一句話，就讓大自然與無數的海洋生物蒙受「人類對自然生態的最大惡意」。更何況氚是一種氫放射性同位素，可用來製造核子武器。

蔡明忠說，據媒體報導，我國中央氣象局透過「歷史擴散分析」，以電腦模擬含氚核廢水在周遭海域的擴散情形，發現核廢水主要會隨黑潮延伸流、北太平洋流往東太平洋和美國西岸傳輸，過程中會有少部份往南傳送，再隨著北赤道洋流、黑潮影響台灣周遭海域，預計在福島核廢水排放後一到兩年到達台灣附近海域，並在四年後達到氚濃度最大值。

蔡明忠強調，國民黨醫委會基於對民眾健康與生態保育的立場提出警示，無論日本政府再如何美化核廢水，但從科學的角度觀察，經過長時間的排放積累，海洋生物為持續吸收輻射，整個海洋的生物鏈必然會受到破壞。即便不直接食用海洋產出的食物，透過食物鏈的層層傳遞，人類終究逃不過這「無窮惡意的循環」，日本漁民不斷抗議，並認為一旦海洋生態受到破壞，就不可能再行補救的怒吼，足見這禍延人類世代子孫的無良行徑，會造成多大的生態浩劫。

蔡明忠說，更擔憂的是，目前留給台灣政府應變的時間已經不多了。媒體報導，中央研究院環境變遷研究中心研究員吳朝榮則從實際觀測發現，污染物在海洋移動速度會比預期更快，福島核廢水可能在一年內就會抵達台灣。

蔡明忠呼籲中央政府，面對日本政客的惡意，應該用實際的行動表達抗議，並以最嚴格的標準，去檢視日本銷台產品，日本向來對台貿易順差，台灣政府不需要看日本臉色，更不該低聲下氣，應該以捍衛民眾健康，為最優先考量。