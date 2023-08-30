8月29日下午，中國鹽業協會在北京召開全國海鹽食鹽定點生產企業座談會，就日本核污染水排海事件引發大陸部分地區居民搶鹽現象以及涉及海鹽企業生產和銷售有關問題，交流情況，提出建議。參會代表一致認為，當前以海鹽為原料生產的食鹽是安全的，市場上正規管道購買的食鹽也是安全的。

此前，中國生態環境部（國家核安全局）已經公布2021、2022兩年中國管轄海域海洋輻射環境監測結果，現階段正在組織開展2023年監測工作。根據發布的資訊，現階段中國管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。因此，參會代表一致認為，當前以海鹽為原料生產的食鹽是安全的，市場上正規渠道購買的食鹽也是安全的。

中鹽協會呼籲廣大鹽業企業要共同維護好中國的食鹽市場秩序，履行好食鹽專營制度賦予的社會責任，確保食鹽的質量安全和供應安全，保護公民的身體健康。