北投梅庭風景宜人，讓人彷彿置身日本溫泉小鎮。（北市觀傳局提供）

來台北只要搭乘捷運就可輕鬆遊覽多個特色景點，北市觀傳局推出35條主題遊程，提供不同族群、不同旅遊情境規畫參考，北市觀傳局表示，為鼓勵旅客實地走訪35條主題遊程，9月起辦理「樂遊台北抽好康」FB、IG抽獎，邀旅客到台北旅行抽特色人孔蓋杯墊，走訪4條以上主題遊程，還有機會獲得北北基桃景點暢遊卡。

觀傳局指出，新推出的35條主題遊程路線以一日遊為主，隨旅客的旅遊天數不同，也可自由組裝成別具特色的二日遊或三日遊，路線囊括台北12行政區特色景點、季節活動、特色商圈及夜市等，以順遊的方式搭配大眾交通運輸，可走遍北市至少200個觀光旅遊景點。

觀傳局也說，遊程路線貼心設想旅遊可能會遇到的各種情境，比如遇上下雨天，建議旅客來場博物館探險之旅，鄰近台北車站的國立台灣博物館，有大量珍貴的台灣人文史料、自然產物及標本收藏等，而對面的古生物館（土銀展示館）有深受小朋友喜愛的古生物及恐龍化石標本，此外，鐵道部園區為鐵道迷的最愛，展示台灣總督府鐵道部古蹟與基地、鐵道文化等，以及小朋友可搭小火車的「蒸汽夢工廠」。

若想要遠離都市塵囂卻不想舟車勞頓，觀傳局也推出「偽出國」輕旅行路線，建議遊客可搭乘捷運到北投泡湯賞美景，不論是復刻百年車站風華的新北投車站、美麗的北投公園、北投圖書館，或具日式庭園造景的梅庭及日式泡湯浴場「瀧乃湯」，都讓人彷彿置身日本溫泉小鎮。

觀傳局表示，為鼓勵旅客體驗遊程踩點並分享美照，將推出「樂遊台北抽好康」FB、IG抽獎活動，9月1日至30日止，依遊程路線踩點、上傳3張景點合照於個人FB或IG、標記「＃樂遊台北」、留言@2位好友，並填寫線上表單，就有機會獲得精美人孔蓋杯墊，走訪4條以上還可參與加碼獎北北基桃景點暢遊卡抽獎，歡迎大家利用周末假日來場今夏最chill小旅行。