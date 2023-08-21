新黨台北市議員侯漢廷今（21）日宣布，參選北市第一選區（士林、北投）立委，挑戰現任立委吳思瑤與國民黨參選人張斯綱。相關新聞引發網友們熱議，但大部分人多持負面看法，直呼侯漢廷「來亂的」，「新潮流又要連任了」。

侯漢廷今在臉書宣布，會以無黨籍身分參選立委，並逐步揭發吳思瑤及民進黨種種問題，不會搞「在野互打」攻擊張斯綱。對此，張斯綱回應，尊重侯漢廷的決定，但在任何單一選區，在野陣營兩人競爭就是保送民進黨參選人；吳思瑤則說，未來會拿出200％的努力打拚，不會改變初衷和行動，對連任充滿信心，也做好了準備。

侯漢廷宣布參選立委的新聞傳開後，《中時新聞網》與入口網站《Yahoo》相關留言許多是負面看法，有人「來亂的」、「吳思瑤笑了」、「根本就是變相在幫民進黨助選」、「侯漢廷這次非常不智，還那麼年輕是在急什麼？真是爽到吳思瑤」、「新潮流又要連任了」，不過，也有少部分網友表示，「撇開顏色不說，侯漢廷的質詢水準更勝藍綠」、「國民黨該禮讓，不要再大頭症了」。