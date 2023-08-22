高市鹽埕區蔡姓前里長為了拚連任，替兩位住在桃園的婦人買高鐵來回車票，讓她們專程返鄉投票。沒想到，蔡男選舉失利還遭檢調鎖定，高雄地院依違反選罷法交付賄賂罪判1年8月、遞奪公權3年，可上訴。

蔡男是鹽埕區某前任里長，去年九合一選舉為了拚連任，不惜拜託北漂鄉親返鄉投票。他拜託戶籍仍在當地但是現居桃園的毛姓、蔡姓婦人返鄉投票，花1萬元替2人買投票前一天的高鐵車票，希望毛、蔡兩人能撥冗南下。

毛、蔡兩人投票日前一天，帶著各自的孫女搭車返鄉，投完票後再搭高鐵返回桃園。選後蔡男遭人檢舉，檢方獲報展開追查，蔡男等人到案均坦承犯行，被依選罷法起訴。

高雄地院法官認為，蔡男賄賂的對象僅有2人，若依選罷法規定，可處3年以上、10年以下徒刑，刑度稍嫌過重，最後酌減其刑為1年8月、遞奪公權3年。

收賄的毛婦及蔡婦，則被依投票權人收受賄賂罪各判3月、緩刑2年、遞奪公權1年，並應接受法治教育1場次，全案仍可上訴。