造成46人死亡的高雄市「城中城」大樓大火案，縱火主嫌黃格格一審遭判無期徒刑，高雄高分院二審日前已辯論終結，全案近日宣判。但黃女最近卻以她做無罪答辯，並從檢方偵查起羈押迄今快2年「關太久了」，因她沒錢具保，聲請准她限制住居、無保停押，合議庭審理後不但駁回聲請，另以她涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定自9月4日起第6度延押2月。

2021年10月14日，高雄市鹽埕區城中城大樓凌晨發生火災，城中城大樓燒毀，並造成46名住戶死亡。檢方查出，黃格格因懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，2人常為此大吵，2021年10月13日晚間10時，黃與郭在城中城1樓小套房內飲酒，又為感情事大吵，郭懶得爭辯先離開，獨留黃女1人，黃懷疑郭又跑去找前女友，氣得把未熄滅的香灰倒在皮沙發上就離開，不到15分鐘延燒整棟大樓，造成46人死亡慘劇。

一審依殺人等罪判處黃格格無期徒刑，案經上訴，高雄高分院日前召開辯論庭，庭訊中，黃女全程由律師做無罪答辯，合議庭在辯論結束前，詢問她對科刑的意見時，她抱怨城中城死了46人，現場卻這麼快就拆掉，並蓋成公園，直到合議庭導回正題，她才回答自己被判得太重，讓十幾位到場旁聽的死者家屬無法接受。

黃女最近向合議庭聲請限制住居、停止羈押，指她從偵查開始羈押迄今已經快2年，她已做無罪答辯，請求合議庭准許她限制住居、停止羈押。

合議庭認為，黃女涉犯殺人重罪，一審被判處無期徒刑，二審雖已辯論終結，但全案尚未宣判，黃女犯罪嫌疑重大，其畏重罪審判、執行而逃亡之誘因依然存在，具有羈押事由。而且黃女所涉放火與殺人犯行對社會治安危害重大，為確保將來可能之後續審判或判決確定後之刑罰執行順利進行，仍有羈押必要，駁回黃女聲請。

另合議庭考量黃女羈押期間將於9月3日屆滿，由於她涉犯重罪，涉案情節重大，並有逃亡之虞，裁定自9月4日起再延長羈押2個月。這是城中城案二審第6度延押黃女，也是本案二審宣判前對黃女最後的延押裁定。