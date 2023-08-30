曾就讀中正預校並擔任士官的台商薛楨純，被控幫助大陸情報單位 ，向新北市調查處賴姓調查官，打聽法輪功創始人李洪志等人，出入境台灣的資料但未遂，台灣高等法院二審及更一審都判無罪，遭撤銷後，更二審認定他意圖危害社會安定，違反修正前國家安全法規定未遂，逆轉改判刑1年2月。可上訴。

高院更二審指出，依薛楨純之供述及卷內客觀事證，認其確有犯行，且「王總」2人應為大陸地區國家安全部第四局人員，又入出境資訊除係公務上應秘密之文書及消息外，亦係我國為確保人民居住、遷徙自由而應依法嚴格管制之重要資訊，已達足以危害「社會安定」之程度，且不因是否為法輪功首要人士而有所不同。

更二審考量他曾經就讀中正預校而為預備軍官，當較一般人更知悉國家效忠之重要性，卻於轉業經商後，罔顧國家栽培照顧，為大陸地區國家安全部第四局之「王總」2人刺探法輪功人士入出境資訊之公務上應秘密文書及消，判處有期徒刑1年2月。

檢方起訴指控，大陸國家安全部官員「王總」與「小鄭」，吸收薛 楨純幫忙蒐集台灣政治情報等，薛利用就讀政大碩士在職專班機會， 結識賴姓調查官，在同學聚餐時，向賴詢問法輪功人士的出入境資料，但賴並未允諾提供，因而未遂。

台北地方法院一審依違反國安法的「為大陸機關刺探及蒐集資料未遂罪 」，判薛1年2月徒刑，高院二審及更一審審理後認為，「王總」2人是否為大陸黨政軍機關人員，只有薛的陳述，沒有補強證據，且法輪功人士的出入境紀錄固然屬於公務上 應祕密資訊，但如何攸關國家安全或社會安定，檢察官舉證不足，應判決無罪，但更二審改判1年2月。