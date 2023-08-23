多名深耕馬來西亞數十年的台商今天在一場線上座談會中強調，大馬政府穩定，擁有良好基礎建設與人才，雖欠缺人口紅利的內銷市場優勢，但非常適合台灣半導體等高端產業赴大馬設廠。

全國工業總會與馬來西亞台灣商會聯合總會今天以線上方式舉行「赴馬投資業者意見蒐集座談會」。

台灣經濟研究院研究員施冠宇以「區域經濟整合下台馬產業合作機會與挑戰」為題報告指出，受惠於人口紅利、資源豐富、對外人投資優惠條件，以及積極融入區域經濟整合，東協國家成為國際供應鏈重組移轉的重要目的地，台灣多家代工大廠均已陸續前往東南亞等地設廠。

他說，從經濟部投審會公布2023年前6個月核准對新南向國家投資金額計21.25億美元，較去年同期增加2.94%，投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞，其中，馬來西亞產業政策重點包括數位經濟計畫（MyDIGITAL）、「國家投資願景」政策、「國家工業4.0政策」、「第十二馬來西亞計畫」（12th Malaysian Plan，2021-2025）。

深耕大馬逾30年的製藥業者李芳信指出，全球局勢變化快速，「國際化台灣，台商國際化」是非常重要的事情，他非常重視台灣的國際化程度，不論在中國發展的台商、海外的台商，甚至包含人在台灣的台商，「國際化」這個名詞對台灣來說是不可或缺。

木材業者林凱民認為，面對美中貿易戰以及台海危機等地緣政治因素，馬來西亞、越南與泰國都成為台灣投資東南亞的重點國家之一。根據馬來西亞政府公布資訊，台灣對大馬成功落實2597專案投資，金額高達141億美元，台灣是馬來西亞的8大外資來源國之一。

他表示，台商在大馬共創造38萬8000個工作機會，在馬來西亞3300多萬人口中，有逾1%的馬來西亞人在台商企業上班，台商企業在大馬占有非常重要地位。

他說，馬來西亞相對越南和泰國並沒有人口紅利與內銷市場優勢，不適合勞力密集產業，但大馬法律制度健全、基礎建設完備、人民平均教育水準高，非常適合技術密集行業，台灣包括相關的半導體產業都相繼赴馬來西亞設廠。

膠帶業者蔡欣恬認為，台商投資大馬面臨比較大的問題是要考量以內銷或外銷為主，大馬並沒有內銷市場優勢，如果考量以製造業或服務業的內銷市場，大馬並沒有優勢。

另外，從事塑膠射出產業多年的業者楊博鈞認為，如果台灣業者有意進軍半導體產業，除了檳城和吉隆坡之外，也可以考慮麻六甲投資設廠。

在今天線上座談會中，與會台商相繼提出移工政策開放、政治穩定的透明度等問題，認為大馬在去年底完成全國大選、今年8月12日6州選舉後，團結政府今後會更重視反貪腐、行政效率與經濟發展。

今天與會者包括馬來西亞台灣商會聯合總會名譽總會長李芳信與林永昌、總會長林凱民、吉隆坡分會會長蔡欣恬、檳城州分會會長許上智、麻六甲分會會長楊博鈞、全國工業總會副祕書長邱碧英、台灣經濟研究院施冠宇等人。