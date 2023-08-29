颱風蘇拉預計明（30）日通過恆春外海，目前氣象局已發布海上陸上颱風警報，屏東、恆春半島為警戒區。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享全台風雨時程攻略，指出由於蘇拉颱風核心細小，加上中央山脈屏障阻擋，南北風雨狀況極端不同，其中恆春半島、台東位於風雨最前線，周三、周四（30日、31日）須嚴防強風大雨，尤其是台東山區雨量較大。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，目前預測蘇拉核心沒有太靠近台灣，因此台南、高雄、屏東在蘇拉進入台灣西南部海面之前，風雨全被山脈攔下來，「幾乎無感！」，直到周四白天蘇拉進入西南海域、轉為偏南風後，才會有間歇風雨，「除非中心有比預期北偏，進到海峽南部，否則，風雨顯然不如恆春半島一帶」。

台灣颱風論壇公布蘇拉颱風的風雨時程全攻略。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

台灣颱風論壇指出，台北、基隆、宜蘭、花蓮、南投東側、嘉義、馬祖等地，由於外圍環流不斷掃入，會有一陣陣雨勢搭配偶爾幾陣強風，累積雨量愈往南愈大，山區要特別留意；桃園至雲林、南投西側等地，因為颱風受中央山脈完美阻擋，加上蘇拉太南邊，結構太小，本次幾乎沒有感覺，但沿海仍要留意強陣風出現。

對此，許多網友紛紛回應，「分區解說清楚易懂，感謝團隊！」、「值得注意的應該是下一位海葵」、「喜歡你們的製圖，清楚明瞭」、「高雄看起來星期四應該也不可能放假了，你各位乖乖上班」。