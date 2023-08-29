颱風蘇拉逼近，氣象局今（29）日下午17時30分發布海上陸上颱風警報，預計明天強度達到巔峰，屏東、恆春半島列入陸上警戒區。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文分享，雷達畫面顯示蘇拉颱風的颱風眼變得清晰、銳利，代表核心更加鞏固、完整，不過許多網友感嘆，就算強度再強，蘇拉的路徑卻多次南修，如今看來前幾天的討論根本是浪費時間，「討論得天花亂墜，不如最後一天準確」。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，蘇拉颱風的颱風眼變得清晰、銳利，表示核心更加鞏固、完整，「強度將再增強，挑戰第二次巔峰！」，同時也分享了一張蘇拉颱風的雷達畫面，可以清楚看到颱風中心。

對此，許多網友紛紛回應，「關注這個颱風快一周了，最後一刻直接撇走…以後颱風還是前兩天再來看路徑好了，不然根本浪費時間，討論得天花亂墜，不如最後一天準確」、「除了花東及南屏東雨量比較多…高雄以北幾乎沒什麼雨…高雄以北要放颱風假有難度…現在只剩下風力考量」、「來台灣6年，一次颱風假都沒有過，真就台灣結界，跟香港李氏（香港富商李嘉誠）力場同樣概念就對了」。

氣象局表示，蘇拉中心目前位於鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。目前高雄市已宣布桃源區明日停班停課，其餘行政區正常上班上課，不過詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。