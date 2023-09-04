海葵颱風暴風圈已脫離台灣本島陸地，目前中心位於澎湖西方海面，不過暴風圈仍威脅澎湖、金門地區。氣象局表示，最快明天清晨到上午解除金門的陸上颱風警報，白天解除海上颱風警報。明（5）日各地整天不定時有短暫陣雨，局部地區有短延時強降雨，中部以北午後有局部大雨或豪雨發生的機率。

海葵颱風暴風圈已脫離台灣本島陸地，中心則在澎湖西方海面。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，受颱風及外圍環流影響，各地降雨機率仍高，整天不定時有短暫陣雨，金門、澎湖可能有大雨發生，局部地區有短延時強降雨，特別在中午過後，有太陽加熱影響下，中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率；氣溫方面，各地大多落在30到32度之間，感受上較為舒適。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三至周五（6日至8日）低壓帶影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，東半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率；周六至下周一（9日至11日）東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局提到，今日位於台灣東北東方生成的熱帶性低氣壓TD14，有機會發展成輕颱「鴛鴦」，不過預估未來會向東北方向朝日本南方海面行進，對台灣影響機會較低。