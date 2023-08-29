中颱蘇拉來勢洶洶，氣象局今（29）日已發布陸上颱風警報，並將屏東縣列為警戒區，預估首當其衝的東部地區會出現紫爆等級的猛烈降雨，而明日是全台國小、國中、高中的開學日，許多民眾都關心是否會因為颱風停班停課，《中時新聞網》整理最新資訊，帶您一次看。

氣象局資料顯示，今年第9號颱風蘇拉目前位於鵝鑾鼻的東南方約380公里的海面，向西北西移動，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑180公里，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，被列入海警的區域包括：巴士海峽、台灣東南部海面，含蘭嶼、綠島，及台灣海峽南部；陸警區域為屏東縣。

●基隆市 明（30）日正常上班上課。

●台北市 明（30）日正常上班上課。

●新北市 明（30）日正常上班上課。

●桃園市 明（30）日正常上班上課。

●新竹市 明（30）日正常上班上課。

●新竹縣 明（30）日正常上班上課。

●苗栗縣 明（30）日正常上班上課。

●台中市 明（30）日正常上班上課。

●彰化縣 明（30）日正常上班上課。

●雲林縣 明（30）日正常上班上課。

●南投縣 明（30）日正常上班上課。

●嘉義市 明（30）日正常上班上課。

●嘉義縣 明（30）日正常上班上課。

●台南市 明（30）日正常上班上課。

●高雄市 「桃源區」停止上班上課；其餘行政區正常上班上課。

●屏東縣 屏東縣恆春半島地區明（30）日陣風達9-10級，影響通行及上班上課安全，含恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮停止上班上課；其餘鄉鎮市正常上班、正常上課

●宜蘭縣 明（30）日正常上班上課。

●花蓮縣 明（30）日正常上班上課。

●台東縣 明（30）日正常上班上課。

●澎湖縣 明（30）日正常上班上課。

●連江縣 尚未宣布。

●金門縣 尚未宣布。

詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。