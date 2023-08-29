蘇拉颱風今（29）日下午強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，即將進入巴士海峽，中央氣象局於17:30發布陸上海上颱風警報，屏東、恆春半島列入陸上警戒區。氣象局簡任技正伍婉華指出，周三周四蘇拉颱風最靠近台灣，受颱風及外圍環流影響，東半部、南部風雨最強，其他地區有短暫降雨，要到周五颱風離開後，降雨才會緩和。

氣象局表示，蘇拉颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。今(29日)晚至明(30)日台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海易有4米以上浪高。

今(29日)下午起蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，明(30)日蘭嶼、綠島及恆春半島將有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。明(30)日白天桃園至高雄地區有局部36度以上高溫出現的機率。

蘇拉颱風29日17時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約390公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑80公里。