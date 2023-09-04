受海葵颱風及其外圍環流影響，氣象局發布18縣市豪大雨特報，今日宜蘭縣、高雄市、屏東縣山區及花蓮縣仍有局部豪雨，基隆北海岸、大台北、南投、宜蘭、台東、雲林至屏東，以及桃園至台中山區、澎湖有局部大雨發生機率，預計持續到晚上，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局發布18縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，第11號颱風「海葵」上午11時中心位於台灣海峽處，未來向西轉西北西進行，今天（4日）東半部地區降雨持續，中南部地區的風雨持續偏強，北部地區有間歇性雨勢。

氣象局表示，宜蘭縣山區及花蓮縣今天已有局部大豪雨或超大豪雨，台中市山區、高雄市山區、屏東縣山區、南投縣山區及台東縣有局部豪雨或大豪雨發生機率，澎湖以及其他地區也有局部大雨或豪雨發生機率，應特別注意，下半天開始預測金門風雨將逐漸加劇，請留意最新颱風動態；氣溫方面預測各地高溫約29至32度。