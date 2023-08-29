【全程字幕】中颱蘇拉入夜暴風增強！「這地區」傍晚發布陸警 氣象局：注意瞬間強降雨 @ChinaTimes ​

蘇拉颱風路徑大致底定，將由巴士海峽通過，暴風圈明天中午前後接觸台灣陸地。氣象粉專指出，明後天（30、31日）風雨最明顯，降雨熱區以高雄、屏東及花東山區為主；另外海葵颱風增強速度比預期快，環流十分集中，未來路徑受影響因素大，需持續關注。

氣象局指出，蘇拉目前中心位於鵝鑾鼻的東南方約410公里海面上，仍維持中颱上限，預計今傍晚5點30分針對南台灣發布陸上警報，暴風圈明天中午前後觸陸。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，蘇拉路徑大致底定，將從巴士海峽通過，降雨熱區集中在明後兩天，以高雄、屏東及花東山區為主，恆春半島及桃園沿海風勢也會偏大，其餘地區影響有限。

至於海葵颱風最新動態，粉專表示，海葵位於蘇拉東方約1550公里處，兩者距離持續縮短；近幾小時海葵環流十分集中，強度預計將持續增強，未來路徑約2、3天後逐漸明朗，路徑所受影響的因素仍大，仍需持續關注。