海葵颱風3日晚間8時由高雄官梓區出海，竹市隨即也脫離陸警範圍，4日清晨6時再減弱為輕度颱風，新竹市風雨已再下修。市府表示，今日觀察竹市各區並無明顯風雨，上班上課一切正常如故，不過，海葵仍為新竹市帶來20件災情，大多為路樹倒塌。

消防局表示，新竹市今天上午7時風力已下修為平均風速2-5級、最大陣風6-8級，後續雨情評估亦僅為偶有短暫陣雨天氣，對竹市威脅大幅減輕，因此今天上午8時撤除海葵颱風災害應變中心強化三級開設，各局處應變小組同時解除待命，一般案件則回歸由消防局119及1999市民專線進線受理。

消防局長李世恭指出，海葵颱風自登陸至過境期間，竹市轄內受理強風相關災情計有20件，包括強風造成路樹倒塌傾斜12件、圍籬傾倒3件、窗戶掉落2件及廣告招牌鬆落1件等，各項災情各局處皆已於第一時間迅速排除或搶通。

通報案件自昨夜11時後未再增加，市府立即處置各項應變，感謝市民共同對防颱準備的努力，讓竹市未有重大災情產生。

李世恭同時指出，海葵颱風災情目前已全數排除，竹市周邊環流也逐漸減弱消散，今明兩天偶有短暫陣雨情形，周三起則恢復典型夏季午後雷陣雨天氣。市府團隊將持續守視氣候變化，也提醒請市民外出應準備雨具備用，並注意行車安全。